انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة سكنية فى الوراق

طلبت جهات التحقيق بالجيزة، انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق نشب مساء اليوم الخميس، داخل شقة سكنية بحي الوراق، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

وفرضت فرق الحماية المدنية كردونًا أمنيًا في محيط موقع الحريق لمحاصرته ومنع امتداده ونجحت في السيطرة عليه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.