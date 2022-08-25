الخميس 25 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
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حوادث

السجن 5 سنوات لعاطل سرق مصوغات عجوز بالإسكندرية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، وعضوية كل من المستشار محمد السيد سعد والمستشار عبدالكريم أبوالنصر والمستشار خالد أحمد زكي وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم "م. ط. م" لاتهامه بالسرقة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6687 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة كرموز، يفيد ببلاغ من المجني عليها "ز. ر. ا"، بقيام المتهم بالتعدي عليها بالضرب وسرقتها بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أنه حال تواجد المجني عليها "ز. ر. أ"، 84 سنة، ربة منزل، بالشقة محل سكنها طرق المتهم "م. ط. م"، 24 سنة، عاطل، الباب وأوهمها بصفة كاذبة، أنه مندوب من شركة الغاز، حتي يتمكن من الدخول، وما أن فتحت الباب فدخل وأغلق باب الشقة، وتعدي عليها بالضرب وشل حركتها وقام بتكتيفها، واستولي على المصوغات الذهبية بحوزتها وهي عدد 2 غويشة وخاتم وعقد، وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة.

وبتقنين الإجرءات، تم إلقاء القبض على المتهم وأرشد عن مكان المسروقات، وبعرضه على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية الإسكندرية السجن المشدد السرقة سرقة كرموز

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