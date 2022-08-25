الخميس 25 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بسبب خلافات الزوجات.. ضبط المتهم بقتل وإصابة 2 من أشقائه بالشرقية

متهم
متهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط شاب، لاتهامه بقتل وإصابة اثنين من أشقائه في قرية الصحافة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق. 

و أنهىالمتهم حياة شقيقه بطعنة نافذة بالصدر، وأصاب شقيقهما الثالث بجرح قطعي بواسطة سلاح أبيض (سكين) كان بحوزته، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مشتول السوق المركزي بوصول المدعو "أ. م. ع. ر" ، 41 سنة، عامل في شركة بمدينة العاشر من رمضان، مُقيم في قرية الصحافة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة، وشقيقه مصابًا بجرح قطعي.

تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليهما المدعو "ع"، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين الأشقاء الثلاثة بسبب خلافات بين زوجاتهم، انتهت باستلال المتهم سلاح أبيض (سكين) قتل أحدهما وتسبب في إصابة الآخر، فيما لاذ المتهم بالهروب فور ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز شرطة مشتول السوق، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الواقعة.

الشرقية قتل اشقاءه مركز شرطة مشتول السوق مديرية أمن الشرقية

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