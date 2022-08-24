إحالة 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة المواقع الإنشائية للمحاكمة

أمرت جهات التحقيق بالنزهة، بإحالة 4 عاطلين؛ لاتهامهم بسرقة المواقع الإنشائية، إلى المحاكمة.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة من أحد الأشخاص، مشرف أمن بإحدى الشركات القائمة بالأعمال الإنشائية بأحد المواقع الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 40 شاسيه كشاف، من الحديد المثبتين على السور الخاص بالموقع المشار إليها.

وبإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «الفك»، كما أقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم «سيئ النية»، تاجر خردة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وتم بإرشادهم ضبط الأخير، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، كما أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء مشرف الأمن المشار إليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.