بدء تلقى تظلمات القضاة بخصوص الحركة القضائية 2022

بدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة على الجزء الأول من الحركة القضائية فيما يخص التنقلات، ويستمر استقبال التظلمات بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء لمدة أسبوع.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، الجزء الأول من الحركة القضائية التى أعدها التفتيش القضائي، تمهيدا لتنفيذها من العام القضائي الجديد الذي يبدأ اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل.

وقرر مجلس القضاء الأعلى، ترقية 68 قاضيا بمحكمة النقض إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وترقية 256 نائب رئيس استئناف إلى درجة رئيس محاكم الاستئناف، وترقية 60 من قضاء محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم للتعيين قضاة بمحكمة النقض، 35 قاضيا إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، 350 رئيس من الفئة أ إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف.

فضلا عن نظر حركة التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة، وفقا للضوابط التي أقرها المجلس، مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية.