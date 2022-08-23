الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بعد تبادل إطلاق النيران.. ضبط تشكيل عصابى وبحوزتهم 2 كيلو شابو فى سوهاج

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
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نجح ضباط مباحث سوهاج في القبض على المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بعد تبادل إطلاق النيران بناحية قرية نينه التابعة لمركز سوهاج. 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتبين إصابة أحدهم وعثر بحوزتهم على 2 كيلو من مخدر الشابو، وأسلحة نارية وذخائر ومبلغ مالى 25000 جنيه، وأسلحة بيضاء وهواتف محمولة وموازين و4 دراجات نارية بدون لوحات.

البداية كانت بورود معلومات مفادها قيام تشكيل عصابي يضم 6 عاطلين بممارسة نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الشابو متخذين من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهم بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة سوهاج وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتم استهداف المتحرى عنهم عقب تبادل إطلاق النيران، وتم ضبط محمد . ح . ا 35 سنة سائق ويقيم ونينه الشرقية زعيم التشكيل، و"عمر. ع. ه" 33  سنة عاطل ومقيم المزالوة الشرقية دائرة المركز مصاب بطلق  بالساق اليمني و"حسين. ع. ا" 40 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج، و"محمد.ع.أ" 30 سنة عاطل ومقيم المزالوة الشرقية مركز سوهاج، و"حسني. م. ز" 26  سنة عاطل مقيم ونينه الشرقية مركز سوهاج، و"مصطفى. ا. س" 30 سنة عاطل ومقيم  قسم ثاني سوهاج، وبحوزتهم 2 كيلو شابو وأسلحة نارية وذخائر ومبلغ مالى  25000 جنيه، وأسلحة بيضاء وهواتف محمولة وموازين، و4 دراجات نارية دون لوحات.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع والتقطيع للمواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.

إطلاق النيران أسلحة نارية الهواتف المحمول السيطرة على العناصر الإجرامية النيابة العامة هواتف محمولة تبادل إطلاق النيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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