المشدد 6 سنوات لموظف اختلس وزوّر مستندات بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات لموظف عام بأحد المجمعات الاستهلاكية، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 855,000 جنيه، وعزله من وظيفته، بتهمة التزوير والاختلاس والاستيلاء على ما بحوزته من عهده تابعة لجهة عمله لصالحه الشخصي.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبد الرحمن، وعضوية كل من المستشار محمود منصور عارف، عمرو شكرى.

كان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة تجاه المتهم، أنه قام فى عام 2018 بالاستيلاء على خضروات وسلع غذائية ولحوم مجمدة من عهدته لحسابه الشخصي، والتى قدرت بمبلغ 855.232.21 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيامه بتزوير مستندات رسمية تفيد بسداد تلك المستحقات، والذي تبين بعد ذلك أنها غير صحيحة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من الشئون القانونية بأحد المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، يفيد بضبطهم واقعة اختلاس وتزوير من قبل أحد الموظفين العموميين بنفس جهة عملهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.