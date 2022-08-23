الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الشهادات المعادلة

تنسيق
تنسيق
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يبحث طلاب الشهادات المعادلة عن تنسيق الشهادات المعادلة التي أعلنت وزارة التعليم العالي بدء صرف أوراق طلاب الشهادات المعادلة بدءًا من السبت الماضي وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، كما تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة بدءًا من السبت المقبل وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وخصصت وزارة التعليم العالي رابط تنسيق الشهادات المعادلة عبر بوابة الحكومة المصرية - بوابة مصر الرقمية - لذا ازداد البحث عن بوابة الحكومة المصرية تنسيق الشهادات المعادلة، مع بدء صف الأوراق الخاصة بهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة عن بوابة الحكومة المصرية تنسيق الشهادات المعادلة.

 

 

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الشهادات المعادلة

 

بدأ طلاب الشهادات المعادلة في صرف أوراق التقديم الخاصة بهم السبت الماضي، وتستمر حتى 5 سبتمبر في حين سيتم فتح باب اختبار القدرات السبت المقبل، ويمكن لطلاب الشهادات المعادلة الدخول عبر رابط 

ثم يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية ودرجاته ورغباته، يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه، يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته، ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لآخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

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رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022 برقم الجلوس لتسجيل الرغبات واستخراج النتائج

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رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي

تنسيق الشهادات المعادلة

توفر وزارة التعليم العالي صرف الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة بداية من يوم السبت الماضي، وحتى تاريخ انتهاء المرحلة بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعي المكتب في الإسكندرية وأسيوط.

ويبدأ إدخال البيانات علي موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية بداية من اليوم الثلاثاء حتى الموعد المحدد لانتهاء هذه المرحلة وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة مساءً يومياً.

يوفر موقع التنسيق الالكتروني لتنسيق الشهادات المعادل قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها، ويقوم الطالب بتحديد محافظة السكن «وهي المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته»، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

الحد الأدنى للقبول في كليات تنسيق المرحلة الثانية 2022

 

الشهادات المعادلة تنسيق الشهادات المعادلة بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الالكتروني طلاب الشهادات المعادلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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