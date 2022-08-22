«الدورى فى ميت عقبة».. الزمالك بطلًا لدورى 2022 رسميًا

حصد فريق الزمالك لقب بطولة الدورى هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي والـ 14 في تاريخه، بعد فوز فيوتشر على بيراميدز اليوم، وأصبح الفارق في النقاط بين الزمالك صاحب المركز الأول وبيراميدز صاحب المركز الثاني 7 نقاط، ويتبقي مباراتان على نهاية الدوري لبيراميدز ولا يمكن تعويض فارق النقاط.

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه يتم التنسيق لتسليم درع الدوري للزمالك في مباراته أمام الاتحاد السكندري، في حالة فوزه في مباراة الغد وتأكد تتويجه بالبطولة.

أضاف أحمد دياب أن درع الدوري متواجد في اتحاد الكرة بعد استلامه من الزمالك بصفته بطل دوري النسخة الماضية، وسيتم تسليمه للزمالك في حالة تتويجه باللقب غدا.

ويستقبل الزمالك نظيره الاتحاد في استاد القاهرة مساء غد الثلاثاء، والفوز يكفيه للتتويج باللقب رسميًا.