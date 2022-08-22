الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

اعرف آخر وقت.. موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022

التنسيق
التنسيق
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يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021-2022، عن موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية بعد أن بدأت يوم الخميس الماضي على أن تستمر لمدة خمس أيام لتنتهي اليوم الإثنين، إلا أن وزارة التعليم العالي قد قررت مد موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية إلى موعد جديد.

تنسيق الجامعات

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن مد مهلة موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية، مراعاة لمصلحة الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى الآن، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية بعد مد المهلة.

موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية

وكانت وزارة التعليم العالي حددت موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية، اليوم الاثنين، إلا أنها أعلنت مد موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية يوم إضافي آخر لينتهي موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية غدًا الثلاثاء 23 أغسطس .

وأعلن أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مد موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهي في 7 من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

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موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة والكليات المتاحة

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الهندسة من 68%.. تنسيق الجامعات الأهلية 2022 لكليات القمة

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني للتسجيل رغباتهم قبل موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية من خلال هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/ ، وتسجيل الرغبات للكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثانية وأبرزها كلية الطب البيطري لشعبة العلمي علوم ، والحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضيات .

ويتم إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، حيث يتاح الطلاب تسجيل الرغبات على مدار الـ 24 ساعة من خلال الحاسب الآلي الشخصى المزود بالانترنت، كما يتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات من خلال معامل تنسيق الجامعات الحكومية والتى تتيح الخدمة لاستقبال الطلاب بداية من 9 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا مع التشديد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 بالرقم القومي

المرحلة الثانية تسجيل رغبات المرحلة الثانية انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية شهادة الثانوية العامة رابط موقع التنسيق الالكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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