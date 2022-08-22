نص الحكم على قاض سابق بالسجن 24 عاماً وغرامة 3 ملايين بتهمة الرشوة

حصلت "الدستور" على نص حكم محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 24 عاما على قاض سابق، وغرامة 3 ملايين و610 آلاف حنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر.

وجاء منطوق الحكم أولا، بمعاقبة القاضي "س.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عن تهمة الرشوة، والمشدد 5 سنوات والغرامة مليون جنيه عن التهمة الثالثة من أمر الإحالة، والمشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عن التهمة الرابعة من أمر الإحالة والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف عن تهمة حيازة سلاح والذخيرة والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة مواد مخدرة.

كما عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، كما قضت بإعفاء 8 متهمين من التهم الموجهة إليهم ومصادرة السلاح والمواد المخدرة ومواد الرشوة.

وأسندت النيابة للمتهمين أنه في غضون الفترة من يناير 2019 حتی 10 فبراير 2022، بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد قام المتهم أولا بصفته موظفا عموميا- رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية، بأن طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع مبلغ ستة عشر مليون جنيه أخذ منه مبلغ ستة ملايين جنيه على سبيل الرشوة– بوساطة المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشرة مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنه 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن أخذ من المتهم الثاني سبعة عشر جنيها ذهبيا وأربعة هواتف محمولة بقيمة مائة وثلاثة وتسعين ألفاً وثمانمائة جنيه– على سبيل الرشوة، بوساطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية موضوع الفقرة السابقة المنظورة أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونص أمر الإحالة، بطلب القاضي السابق وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين العاشر والحادي عشر مبلغ خمسة ملايين جنيه- علی سل الرشوة- بواسطة والمتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، مقابل إخلاء سبيلهما في القضية رقم 4375 لسنة 2017 جنایات ميناء بورسعيد المنظورة موضوعا أمام الدائرة رئاسته، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم العاشر مبلغ مليون جنيه أخذ منه مبلغ ثمانمائة ألف جنيه- على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنه 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه أمام الدائرة رئاسته على النحو المبين بالتحقيقات.