الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

السجن لعامين.. «جنايات الإسكندرية» تُعاقب 3 متهمين بسرقة سيارة فى العامرية

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، حكما بالسجن عامين لكل من "م.س.ا" و"م.إ.خ" والسجن سنة للمتهم "م.ف.ه" وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، على خلفية اتهامهم بسرقة سيارة، كما قضت بحبس المتهم الثاني 6 أشهر لحيازته سلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار نشأت محمد حسن، والمستشار عمرو محمد عبدالمطلب، والمستشار ياسر إبراهيم هندى وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6807 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من المجنى عليه" ع.خ.إ" سائق بقيام المتهمين بسرقة سيارته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال تواجد المجنى عليه "ع.خ.إ" سائق بمسكن شقيقته ليلا تناهى إلى سمعه اشتعال محرك سيارته، أسفل العقار بالطريق العام، وأبصر المتهمين "م.س.ا" عامل و "م.ا.خ" عامل، يقومان بسرقة السيارة.

وتبين من التحريات قيام المتهمين ببيع السيارة للمتهم الثالث سيء النية "م.ف.ه" سائق.

وبتقنين الإجراءات ألقت قوة من ضباط المباحث القبض على المتهمين، وعثر بحوزة المتهم الثانى على سلاح أبيض مطوة.

وبمناقشتهم أرشدوا عن مكان السيارة، وحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.

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