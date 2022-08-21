الأحد 21 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 4.37 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة مواد غذائية بالقاهرة

لحوم
لحوم
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نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية بالقاهرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4,37 طن "لحوم مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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