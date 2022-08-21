أخبار فاتتك| طلاب الدور الثانى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية.. وحريق مركز الإصلاح والتأهيل «شائعة»

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث التي حظيت باهتمام الجمهور على مختلف الأصعدة السياسية والفنية والدولية والاجتماعية، يستعرضها "الدستور" في نشرة "أخبار فاتتك".

طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية

يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم الأحد، امتحان الدور الثاني في مادتي اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي عدد 19533 طالبًا وطالبة، والتربية الوطنية بإجمالي 1122 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الإنجليزية"، وطالبان امتحان مادة التربية الوطنية. اضغط هنا

«التعليم»: 90% من طلاب الثانوية أقروا أنهم ليست لهم حقوق ونتيجتهم سليمة

قال الدكتور محمد رمضان، مدير المركز القومي للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، إن أكثر من 30 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتائجهم في الثانوية العامة، موضحًا أن عدد 30 ألف طالب يتظلمون من نتائجهم غير مقلق مقارنة بعدد طلاب الثانوية العامة.. اضغط هنا

وزير الصحة يوجه برفع كفاءة وتطوير مستشفى أبوقير التخصصي بالنظام الفندقي

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بمستشفى أبوقير التخصصي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي (فرع شمال غرب الدلتا)، بمحافظة الإسكندرية.. اضغط هنا

مصدر أمنى ينفى وجود وفيات بحريق داخل أحد مركز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني ما تردد على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات حول وجود وفيات نتيجة لحريق داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر الأمني، أن كل ما تردد في هذا الشأن، ليس له أي أساس من الصحة.. اضغط هنا

كلب مسعور يعقر 4 أطفال فى مركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، إصابة 4 أطفال نتيجة عقرهم من قبل كلب مسعور، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مرفق إسعاف كفرالشيخ بلاغًا من الأهالي بوجود 4 أطفال مصابين بعد أن عقرهم كلب بمدينة دسوق، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام.. اضغط هنا

وزير الدفاع الروسى يعلن بدء إنتاج صواريخ «تسيركون» فرط الصوتية

أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجي شويجو عن بدء الوزارة الروسية فى إنتاج صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية بكميات كبيرة جدًا.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن شويجو قوله، في تصريحات صحفية: "الوزارة بدأت في إنتاج صواريخ تسيركون بكميات كبيرة جدًا".. مشيرًا إلى أن الوزارة الروسية وقعت في "منتدى الجيش 2022" أيضًا عقودًا بقيمة نصف تريليون روبل تقريبًا وأن وزارة الدفاع الروسية ستواصل أيضًا إنتاج صواريخ "كينجال".

وفي أوكرانيا، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الأسلحة الغربية في أيدٍ أمينة، "ولن ينتهي بها الأمر في أيدي العدو".. اضغط هنا