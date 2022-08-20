كلب مسعور يعقر 4 أطفال فى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إصابة 4 أطفال نتيجة عقرهم من قبل كلب مسعور، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مرفق إسعاف كفرالشيخ بلاغًا من الأهالي بوجود 4 أطفال مصابين بعد أن عقرهم كلب بمدينة دسوق، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام.

وتبين من سجلات المستشفى، إصابة كل من سلامة السيد سلامة 5 سنوات، ورضوى السيد سلامة، عامين، والسعيد عزمي السيد 4 سنوات، وزغلول السيد على 12 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإعطائهم مصل الكلب، ويتم متابعة حالتهم بالمستشفى.