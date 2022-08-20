اعرف موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022.. وكيفية الاستعلام عن التظلمات

شغلت نتيجة التظلمات قطاعا عريضا من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، خلال الفترة الأخيرة، حتى يتمكنوا من معرفة تفاصيل تصحيح ورقة الامتحان، متسائلين عن موعد ظهور نتيجة تظلمات 2022- 2023 فمن شأنها أن تحسن مجموع المتظلم وبالتبعية انتسابه لكلية أعلى في المجموع يطمح بها.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

ومن المفترض أن تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد الانتهاء من فحص الأوراق الخاصة بكل طالب وملاحظته التي دونها بعد الاطلاع على النتيجة، وهذه العملية بدأت اليوم السبت، 20 أغسطس 2022 بالفعل.

هل ظهرت نتيجة التظلمات 2022- 2023؟

يسعى آلاف الطلاب إلى الحصول على درجات إضافية في بعض المواد الدراسية، لذا يلجأ كل منهم إلى التظلمات وخاصة ما الشكوك التي تراودهم بخصوص نتيجة بعض المواد الدراسية، لتساندهم تلك الدرجات أثناء التقديم في تنسيق الجامعات لهذا العام 2022- 2023، وقد أتاحت وراة التربية والتعليم فتح باب التظلمات منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة.

آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

يستمر استقبال طعون وتقديم التظلمات بعد نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع الرسمي حتى يوم 17 أغسطس الجاري، حيث يمكن للطالب التقدم خلال تلك الفترة الوجيزة المتبقية.

ومع تقدم الطالب إلى التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022 يسيطر على تفكيره موعد ظهور نتيجة التظلمات ليتعرف على مدى إمكانية الحصول على درجات إضافية من عدمه.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2022 الذين تقدموا بطلبات تظلمات الثانوية العامة بمتابعة موقع الوزارة الإلكتروني يوميًا، وذلك حتى يتمكن الطالب من معرفة موعد ومكان الاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به وترك ملاحظاته.

لن تظهر نتيجة التظلم لجميع الطلاب في موعد محدد وإنما يكون لكل طالب من الطلاب ميعاد خاص بهم يمكنهم معرفة النتيجة من خلاله، حيث يتم إخبار الطالب بالتعديل إن وجد واسترداد الرسوم الإلكترونية التي تم دفعها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

وفي هذا السياق طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي الذين تقدموا بتظلمات فتح رابط التظلم على فترات متقاربة؛ لأنه بدأ ظهور رسالة للمتظلمين بموعد ومكان التظلم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على الطلاب متابعة الموقع بشكل شبه يومي؛ لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به، وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم اليدوي؛ لأنه بدأ الإعلان عن مواعيد وأماكن الاطلاع؛ وذلك من خلال هذا الرابط التالي:اضغط هنا