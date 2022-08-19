الجمعة 19 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع فى الجيزة

جثة
جثة
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 أسفر سقوط فتاة من الطابق السابع بمنطقة فيصل في الجيزة عن مصرعها في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد سقوط فتاة من الطابق السابع في منطقة فيصل، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن فتاة سقطت من الطابق السابع لتلقى مصرعها في الحال متأثرة بإصابات متعددة لحقت بها بين كسور ونزيف.

جرى الاستماع لأقوال أفراد أسرتها، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

فتاة فيصل في الجيزة مديرية أمن الجيزة كسور ونزيف فيصل

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