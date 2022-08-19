الجمعة 19 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تكنولوجيا

اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة فى أجهزة أبل

أبل
أبل
ads

أعلنت شركة "أبل" أنها اكتشفت ثغرات أمنية خطيرة في هواتف "آيفون" ولوحيات "آيباد" وكمبيوتر "ماكبوك"، من الممكن أن تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة على هذه الأجهزة.

وأضافت "أبل"، أنها "على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال".

وفي تحديث أمني على صفحة الدعم الخاصة بها، قالت الشركة الأمريكية إن إحدى العيوب تعني أن تطبيقا ضارا "قد يكون قادرا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية"، تسمح بالوصول الكامل إلى الجهاز.

ونصح خبراء الأمن الإلكتروني المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة بشكل عاجل، وهي "آيفون 6 إس" والطرز الأحدث، وأجهزة "آيباد" الحديثة، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام “مونتيري”، كما أن الثغرة قد يؤثر على بعض طرز جهاز تشغيل الموسيقى "آيبود".

ويأتي التحذير لمستخدمي أجهزة "أبل" قبيل الموعد المنتظر في سبتمبر المقبل لإطلاق أحدث هواتف الشركة، الذي يتوقع أن يحمل اسم "آيفون 14".

رئيس التحرير

وائل لطفي

خالد محيى الدين.. المتجرد

الأكثر قراءة

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

مصروفات وتنسيق الجامعات الأهلية 2022 وأماكن وجودها

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بداية من العام الدراسى الجديد 2022/ 2023

مفتوح الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق

التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا ليبدأ 1 أكتوبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

أميرة ملش

قداس الأحد الحزين.. الصلاة أم النجاة أيهما أقرب للرب؟

ماجد حبته

إصلاح التعليم الفنى

محمد عبد العزيز

فين نسختى؟

أحمد الصغير

أساطير الخلافة وأوهام عودتها!

حسين دعسة

ما زالت أوروبا والولايات المتحدة، كالإعلام الصهيونى.. أبواق ضد الحقيقة

محمد العسيري

يحيا محمد يحيى

صور

حفل علي الحجار بالقلعة

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

«القفة اللى ليها ودنين يشيلوها اتنين»

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها

كواليس تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل: مواقف منضبطة وتحرك بطىء

إسرائيل وتركيا تعلنان تطبيع العلاقات وتبادل السفراء.. رسميًا