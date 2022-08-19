الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الجمعة 19-8-2022 فى مصر| درجة الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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تستمر حالة الطقس اليوم الجمعة كما هى في معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام ، وتسود طقس حار نهارًا دافئ ليلًا، مع استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة على كافة المحافظات وتقترب في بعض المحافظات إلى 80% وخاصة المحافظات الساحلية.

وتعرض الدستور حالة الطقس اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر| درجة الحرارة.

 

حالة الطقس اليوم في مصر

 

حول حالة الطقس المتوقعة يوم الجمعة 19 اغسطس  2022 ، أكدت هيئة الارصاد الجوية استمرار الحرارة كما هي مع نشاط نسبي للرياح، واستمرار الرطوبة كما هي والتي تسيطر على حالة الطقس خلال هذه الفترة .

ويسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية يكون مائل للحرارة على سانت كاترين، وحار لحار جدآ رطب على الدلتا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على باقى الأنحاء، ومعتدل لدافئ  ليلاً على كافة الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على جنوب سيناء وجنوب محافظة أسوان ومثلث حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الدلتا، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا التى تصل إلى حد الضباب على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء.                                                                             

وتبلغ الرطوبة في السواحل الشمالية 97%، الرطوبة في الدلتا 90% ، الرطوبة في القاهرة 88 % ، الرطوبة في الصعيد 35 % .

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درجات الحرارة المتوقعة 

المحافظة 

الصغرى 

الكبرى 
القاهرة25°38° 
القليوبية25°38° 
الجيزة25°38° 
السلوم24°28° 
مطروح23°29° 
العلمين23°.28° 
واحة سيوة.26°36° 
الاسكندرية25°28° 
البحيرة26°37° 
كفرالشيخ25°36° 
دمياط22°28°
بورسعيد22°29°
العريش21°29°
رفح22°28°
الدقهلية25°37°
الغربية26°38°
الشرقية26°37°
المنوفية25°36°
الاسماعيلية.23°37°
القنطرة غرب.23°.37°
السويس.24°38°
فايد.23°.38°
نخل23°37°
سانت كاترين.23 °34°
شرم الشيخ.25°36°
الطور.22°36°
راس سدر24°.38°
ابو زنيمة.24°.37°
ابو رديس.26°.37°
دهب.24°.36°
نويبع.25°.35°
زعفرانة.24°.37°
راس غارب.23°.37°
الغردقة.24°37°
سفاجا.26°.39°
مرسى علم26°39°
بورغالب.25°.38°
القصير.24°.39°
راس بناس.28°.41°
شلاتين.22°38°
ابورماد.24°.39°
حلايب.20°39°
راس حدربة.24°.41°
الواحات البحرية.25°.36°
الفرافرة.24°.37°
الدخلة.25°.38°
الخارجة.23°.38°
الفيوم.26°37°
بنى سويف27°38°
المنيا.27°38°
اسيوط.25°37°
سوهاج.27°40°
قنا.27°40° 
الاقصر.29°42° 
ادفو.31°.41° 
اسوان.33°42° 
الوادى الجديد.28°39° 
حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية

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