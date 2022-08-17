إسبانيا.. المئات يحيون الذكرى الخامسة للهجمات الإرهابية بـ كاتالونيا

شارك مئات من الأشخاص، الأربعاء، في وسط برشلونة في احياء الذكرى الخامسة لاعتداءين نفذهما تنظيم داعش الإرهابي، اسفرا عن 16 قتيلا و140 جريحا.

ووفق ما أرودته وكالة الصحافة الفرنسية، التزم المشاركون دقيقة صمت تخللتها بعض الاحتجاجات في رمبلاس أكبر شوارع كاتالونيا الذي شهد الاعتداء الاكثر دموية وقتل خلاله 14 شخصا.

ووضع أفراد من عائلات الضحايا وشخصيات رسمية، ورودا بيضاء أمام اللوحة التذكارية التي اقيمت على الرصيف.

ومّثل الحكومة المركزية كل من وزيرة النقل راكيل سانشيز ووزير الثقافة والرياضة ميكال إيسيتا إلى جانب رئيس الحكومة الاقليمية لكاتالونيا الانفصالي بيري أراجونيس ورئيسة بلدية برشلونة أدا كولو.

وشارك رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، عن بعد عبر تغريدة، دعا فيها المواطنين الى البقاء "موحدين من أجل الحرية والعيش معا".

وقال “سانشيز”: "عانت برشلونة وكامبريلز (منتجع سياحي على بعد مئة كلم جنوبا) في أغسطس 2017 من الكراهية والارهاب".

وأضاف: "بعد خمس سنوات نستذكر ضحايا الهجمات ونواصل النضال من اجل مستقبل سلمي".

وقالت رئيسة البلدية في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: "إن يوم 17 أغسطس لم يكن كسواه في برشلونة".

الاعتدائين والحكم

نفذ الاعتداء الاول في رمبلاس بواسطة شاحنة صدمت المارة وأوقعت 14 قتيلا معظمهم من السياح الأجانب وكان أصغر الضحايا طفلا في الثالثة من عمره.

وقتل سائق الشاحنة بعد ثلاثة أيام من فراره، بيد الشرطة في منطقة تبعد ثلاثين كم شمال كاتالونيا.

وبعد ساعات من الاعتداء الاول، نفذ خمسة آخرون في التنظيم الإرهابي، هجوما ثانيا على شاطئ كامبريلز ودهسوا العديد من الأشخاص بسيارة وطعنوا امرأة.

وقضت المحاكم على الناجين الثلاثة من التنظيم على التوالي، بالسجن ثمانية و46 و53 عاما.

وخفضت محكمة استئناف، الشهر الماضي، الحكم على اثنين من التنظيم بواقع عشر سنوات فيما اطلق سراح الثالث في سبتمبر 2021.