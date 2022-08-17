الأربعاء 17 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

الإعدام لـ6 عاطلين قتلوا عاملين في الزقازيق

الإعدام
الإعدام
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالإعدام شنقا لـ6 عاطلين؛ لاتهامهم بقتل عاملين والشروع فى قتل ثالث بإطلاق الأعيرة النارية عليهما وإلقاء جثتيهما بأحد المصارف لوجود خلافات بينهم.

كما قضت بمعاقبة المتهمين من السابع والثامن والتاسع بالسجن المشدد 15 سنة والمؤبد للمتهم العاشر وبراءة المتهمان الحادى والثانى عشر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، رئيس المحكمة وأمانة سر محمد فاروق.

ترجع وقائع القضية رقم 43860 لسنة 2021 جنايات منيا القمح، إلى شهر ديسمبر من العام الماضى حيث تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية بلاغا من سائق بقيام 3 دراجات بخارية باعتراض طريقة وإجباره على التوقف بعد تهديده بالأسلحة النارية وأنهم قاموا باصطحاب 3 من مستقلى السيارة بسيارته بعد توثيقهم إلى مكان غير معلوم.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث إلى أن مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى يضم 12 عاطل، وأنهم قاموا بنقل المجني عليهم لمزرعة نائية ملك أحدهم وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم وقتلوا اثنين منهم ووضعوا جثتيهما داخل أجولة بلاستيك وقاما بإلقائهما بأحد المصارف.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق والتى قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.

إطلاق الأعيرة النارية الشروع في قتل عاملين قتل محكمة جنايات الزقازيق وقائع القضية

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