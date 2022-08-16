الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

جامعة المستقبل تشارك فى المؤتمر الدولى لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمى بامريكا

جريدة الدستور
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شاركت  كلية التجارة و ادارة الأعمال بجامعة المستقبل فى تنظيم مؤتمرا دوليا مع مركز الأبحاث الاقتصاديه وادارة الأعمال بالمملكة المتحدة تحت رعاية  الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة و و الدكتور غدير بدر وكيل كلية التجارة و إداره الأعمال لشئون الدراسات العليا و البحوث بعنوان" اعادة هيكلة الاقتصاد العالمى" و الذى تم عقده فى الفترة من 8-9 اغسطس 2022 فى جامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة. 

و يهدف المؤتمر الى توضيح العديد من القضايا فى جميع جوانب ادارة الأعمال و التنمية المستدامة و التحديات التى تواجه الإقتصاد العالمى و خاصة فى الفترة ما بعد ازمة فيرس كورونا العالمية

و شارك فى المؤتمر العالمى 22 متحدثا من عمداء و اساتذة اكبر الجامعات الأمريكية ، و الأوروبية، و العربية و على رأسهم وزير السياحة و الفنون و الثقافة الدكتور ابراهيم محمد لدولة غانا ،كما يشارك أكثر من 121 باحث من جميع انحاء العالم بأبحاث تهدف إلى إثراء البحث العلمى و ايجاد الحلول للمشاكل الاقتصاديه العالمية و رسم استراتيجيات لصانعى السياسة فى الدول المتقدمة و النامية

عقد المؤتمر انطلاقا من الدور الذى تلعبه الجامعات و مؤسسات التعليم العالى  فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030  . 

وتعمل مؤسسات التعليم العالى مذكورة على وجه التحديد فى اطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن جودة و شمولية التعليم، إلا ان تأثيرها يمتد فى الواقع الى جميع الاهداف من خلال التدريس و التعلم، و مخرجات البحث، و المبادرات التى يقوم بها الطلاب الجامعيين، كما انها تساهم فى التنمية الإجتماعية ، و البئية، و االقتصادية كونها أهم حاضانات الأفكار و الحلول للمشاكل و القضايا العالمية مما يجعلها قادرة على احداث تاثيرا ايجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اكتشاف الذات المصرية

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