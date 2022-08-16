حبس عاطلين كونا عصابة لترويج الحشيش فى المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهما الإجرامي، فى ترويج المخدرات على عملائهما.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط شخصين، حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الحشيش بلغت كيلو، مبلغ مالي، هاتفا محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.