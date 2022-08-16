الثلاثاء 16 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس عاطلين كونا عصابة لترويج الحشيش فى المطرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين
ads

قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهما الإجرامي، فى ترويج المخدرات على عملائهما.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط شخصين، حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الحشيش بلغت كيلو، مبلغ مالي، هاتفا محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان؛ لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المطرية الجزئية التحقيقات المخدرات تشكيل عصابي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اكتشاف الذات المصرية

الأكثر قراءة

إصابة وزير التنمية المحلية فى حادث تصادم بطريق وادى النطرون

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

رابط شغال.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اشتعال النيران في مخلفات على الطريق الدائري.. ومصادر: لا حريق في كنيسة الأنبا موسى

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالحفيظ طايل

خطاب مفتوح إلى وزير التعليم الجديد

أحمد عبدالعليم

اللغة العربية بين الهوية والتعليم

حسين دعسة

معهد يوركتاون: لا يستطيع بوتين السيطرة على كارثته في أوكرانيا

منى رجب

حق مريم الذى عاد

ماجد حبته

الوزراء الجدد.. والسابقون

محمد المعموري

ماذا نريد من الرئيس...؟!

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية «المشروع الذى سيحكم العالم»

صور

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: مقتل جندي إسرائيلي بـ«نيران صديقة» يكشف عنصرية الاحتلال

الجيش الإسرائيلى يحقق فى حادث مقتل جندى بنيران صديقة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يشن حملة اعتقالات فى الضفة وغزة