الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

4 مصابين فى انقلاب سيارة بمدخل بلطيم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من صحة كفر الشيخ، تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل بلطيم، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من تقرير المستشفى إصابة كل من معاذ رامي الكحيل، 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة وجرح قطعي بالقدم اليمنى، ومحمد رامي الكحيل، 10 سنوات، بفقدان الوعي وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف وكسر مفتوح بالقدم اليمني، ومالك أشرف محمد، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر باليد اليمني، والسيد صلاح محمد، 24 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى بلطيم المركزي.

واتخذت كل الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

محافظة كفر الشيخ بلطيم سيارة ملاكي انقلاب حادث جروح متفرقة بالجسم

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