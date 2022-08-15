القبض على سيدة و4 آخرين بتهمة قتل تاجر خردة فى كرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سيدة و4 أشخاص آخرين، على خلفية اتهامهم بقتل تاجر خردة داخل شقته بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في كرداسة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور علي جثة "س ع" تاجر خردة به آثار كدمات وكسور، ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبتكثيف التحريات الأمنية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "عرفيا" و4 آخرين، بسبب خلافات زوجية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بمنطقة الأسمرات، وتم اقتيادهم إلى القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.