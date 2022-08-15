الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

القبض على سيدة و4 آخرين بتهمة قتل تاجر خردة فى كرداسة

متهمة
متهمة
ads

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سيدة و4 أشخاص آخرين، على خلفية اتهامهم بقتل تاجر خردة داخل شقته بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في كرداسة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور علي جثة "س ع" تاجر خردة به آثار كدمات وكسور، ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبتكثيف التحريات الأمنية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "عرفيا" و4 آخرين، بسبب خلافات زوجية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بمنطقة الأسمرات، وتم اقتيادهم إلى القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

الجيزة سيدة 4 أشخاص قتل تاجر خردة كرداسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اكتشاف الذات المصرية

الأكثر قراءة

اشتعال النيران في مخلفات على الطريق الدائري.. ومصادر: لا حريق في كنيسة الأنبا موسى

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

نتيجة تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حق مريم الذى عاد

ماجد حبته

الوزراء الجدد.. والسابقون

محمد المعموري

ماذا نريد من الرئيس...؟!

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية «المشروع الذى سيحكم العالم»

محمد رفعت

48 ساعة خالدة فى حياة المصريين

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

صور

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. وحملة اعتقالات موسعة بالضفة

«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال فجر اليوم شمال القدس المحتلة

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس