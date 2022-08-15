الإثنين 15 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عصابة الاتجار بالهيروين المخدر فى المرج

حبس عصابة
حبس عصابة
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أمرت نيابة المرج بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين متهمين بحيازة كمية من مخدر الهيروين والحشيش، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الحشيش – طبنجة معدلة – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية – سلاح أبيض-  مبلغ مالى – 4 هاتف محمول – ميزان حساس).

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيق.

نيابة المرج حبس تشكيل عصابي الهيروين الحشيش مخدر الهيروين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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وائل لطفي

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