حبس عصابة الاتجار بالهيروين المخدر فى المرج

أمرت نيابة المرج بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين متهمين بحيازة كمية من مخدر الهيروين والحشيش، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من مخدر الحشيش – طبنجة معدلة – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية – سلاح أبيض- مبلغ مالى – 4 هاتف محمول – ميزان حساس).

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيق.