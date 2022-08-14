الأحد 14 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تحرير 662 مخالفة في حملة مرورية بالقليوبية

حملة مرورية بالقليوبية
حملة مرورية بالقليوبية
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات دون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 662 مخالفة مرورية، بينها 244 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و367 مخالفة متنوعة، وضبط 3 سائقين يقودون بدون رخصة قيادة، و2 آخرين يقودون دون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب دراجتين ناريتين دون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و39 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 1950 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 17 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 9 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.

الإدارة العامة لمرور القليوبية ضبط السيارات المخالفة الدراجات النارية غير المرخصة الحركة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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