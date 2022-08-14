الأحد 14 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 14-8-2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم الأحد 14-8-2022، يصاحبه ارتفاع فى الرطوبة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ويشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 14-8-2022 

القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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