تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 14-8-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم الأحد 14-8-2022، يصاحبه ارتفاع فى الرطوبة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ويشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 14-8-2022

القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة.

