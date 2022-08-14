الأحد 14 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
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يقدم «الدستور» تقريرًا عن بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 14-8-2022، حيث يضم أسعار الدواجن، وأسعار البيض، وأسعار البط والسمان، ويختلف سعر التنفيذ بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى.

ورصد «الدستور» أسعار الدواجن في الأسواق وحجم الإقبال عليها وأسباب تراجع الأسعار وتوقعات التجار للفترة المقبلة.

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء، أمس السبت، في سوق المنيب التابع لمحافظة الجيزة عند 35 جنيهًا للكيلو من الدواجن البيضاء، ودارت أسعار البط اليوم حول 50 و65 جنيهًا للكيلو الواحد.

وقال أحمد محمود، صاحب محل بيع الدواجن في سوق المنيب بمحافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن التجار هم السبب الأول في زيادة الأسعار، لكن الوضع سيتغير خلال الأيام المقبلة بعد طرح الدولة عددًا كبيرًا من الدواجن في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة الزراعة، معلقًا: "الأهالي سيلجأون للدواجن المطروحة من الدولة لتفادي ارتفاع أسعار الدواجن المرتفعة في المحال".

وتابع: أصحاب المزارع والتجار الكبار يرفعون الأسعار يوميًا، بغض النظر عن البيانات المحددة التي تفرضها الغرفة التجارية، لذلك لا بد من تطبيق تفتيش دائم عن الأسعار في محال الدواجن، الأمر الذي لا بد من التعامل معه بشكل حاسم تمامًا.
 

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كما توقع أحمد محمود أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بسبب الطرح الكبير للدواجن في الأسواق والمنافذ التابعة للدولة.
 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

نقدم من خلال هذا الجدول: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها «فراخ بيضاء- فراخ ساسو- فراخ بلدي- لحم أمهات» في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

27 جنيها

28 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

51 جنيها

52 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم أمهات الأبيض

كيلو

21 جنيها

22 جنيها

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم الأحد 14-8-2022 

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: «سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي».

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أبيض

كرتونة

51 جنيها

52 جنيها

بيض أحمر

كرتونة

57 جنيها

58 جنيها

بيض بلدي

كرتونة

57 جنيها

58 جنيها

 

أسعار السمان اليوم الأحد 14-8-2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين «سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض» بري، هجين، وبياض، وفقًا لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوما

5.50 جنيه

6 جنيهات

 

أسعار البط اليوم الأحد 14-8-2022

يضم الجدول الآتي: «سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان»، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيهًا

15 جنيهًا

كتكوت بط مولار

يوم

15 جنيهًا

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيهًا

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيهًا

47.25 جنيه

لحم بط مولار

يوم

31 جنيهًا

32.50 جنيه

 

اسعار الدواجن بورصة الدواجن الرئيسية أسعار الفراخ أسعار البيض اسعار السمان اسعار البط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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