بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة والاقتصاد

تكريم الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادى مهنى على هامش الحفل.. والفنان يؤكد: نعتز بالتكريم من صرح عملاق مثل جامعة مصر

د. شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لـ"الخريجين": تستحقون التتويج والفخر وقادرون على ممارسة "إدارة الأعمال" وفق أحدث الأساليب التكنولوجية

الدكتور محمد مرسى وكيل الكلية يهنىء الطلاب ويؤكد: الجامعة وفرت أقوى البرامج التعليمية.. ومستوى الطلبة ممتاز



أقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلا كبيرا لتخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة لطلاب العام الدراسي 2021ـ2022، وسط أجواء مبهجة، حيث أقيم الحفل الكبير برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مرسى وكيل كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما حضر كضيوف شرف حفل تخرج طلاب الكلية الفنان احمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنى.



وقال الدكتور شريف رفعت، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن أسرة الجامعة تعيش يوما من الأيام المهمة التى تشهد تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة والاقتصاد، موضحا أن حفلات التخرج تعد بمثابة التتويج لكل الطلاب عن جهودهم خلال فترة دراستهم، وهنأ رفعت الطلاب وأهليهم قائلا :"ألف مبرووك لأولياء الأمور على هذا العمل العظيم الذي قدمتموه لابنائكم خلال فترة دراستهم ليتم تتويجهم بهذا الحفل لينطلقوا نحو المستقبل وخدمة وطنهم".



ورحب د. شريف رفعت بالحضور وضيوف الحفل موجها لهم الشكر على مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والانطلاق للساحة التجارية متسلحين بأحدث الأساليب العملية الحديثة والبرامج الحديثة في مجال إدارة الأعمال"، وقدم د. رفعت الشكر والتحية لكل القائمين على الحفل وعلى رأسهم الكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، كما وجه الشكر للجنة المنظمة لحفلات التخرج، ولأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، قائلا: "نقدم التحية على ما قدمتموه من دعم لطلابكم طوال مسيرتهم التعليمة، كما قدم التهنئة لاولياء الأمور مؤكدا على أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الخريجين لانهم أصحاب هذا الحفل الحقيقيين، ولا يمكن ان يتم تغافل دور الأب الحامي لأبنائه والأم المدرسة التي تنشئ النبت الصالح للمجتمع فلهم جميعا كل التحية والتقدير".

فيما قدم الدكتور محمد مرسي، وكيل كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأ الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج تواكب العصر الحديث في علوم إدارة الأعمال تمكنهم من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في المجالات التجارية حتى يتم خوض التجارب العملية بكل قوة، فكلية الإدارة والاقتصاد تعتبر مركز إشعاع فكري وثقافي، يعمل على تعميق المعارف والمهارات في مختلف التخصصات، موضحا أن الكلية تعمل علي دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تطوير معارفهم ومهارتهم بالتوازي مع تحسين نوعية الخرجين، من خلال توفير الكتب والمراجع المتخصصة لهم، ودعم إشتراكهم في المؤتمرات المحلية والدولية.

وأشار د. مرسى، إلى أنهم يهدفون إلى إعداد كوادر متميزة معرفيًا ومهاريًا ومهنيًا في المجالات الإدارية والاقتصادية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مع توفير فرص ومجالات التعليم المستمر من خلال برامج دراسات عليا متطورة تواكب تحديات العصر، وتحقيق الأداء المتميز لعضو هيئة التدريس، والارتقاء بمستوى البحث العلمي وتأكيد هوية الكلية كمركز للبحث العلمي والثقافي بجانب كونها مؤسسة تعليمية متخصصة، والعمل على إجراء البحوث التطبيقية وتقديم الاستشارات والبرامج التدريبية، وتنمية الروابط العلمية والعملية بين أساتذة وطلاب الكلية والمؤسسات المناظرة قوميًا وإقليميًا ودوليًا.

ووجه الدكتور محمد مرسي، الشكر لكل القائمين على الحفل، قائلا :"أحمل كل مشاعر الحب والانتماء لتلك الجامعة التي تستعين بكل الكفاءات التي تقدم أفضل خدمة تعليمية متطورة، ولا ننسى في هذا المجال رؤية مجلس الأمناء الذين يسعون لتقديم خدمة متميزة للطلاب، لتأهيلهم لسوق العمل، نحتفل اليوم بجني ثمار تعب هؤلاء الطلاب، وفي النهاية اتمنى للجميع النجاح والتوفيق مع بداية فتح صفحة جديدة للبدء في العمل بعد التخرج".

وعلى هامش الحفل قام الدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتكريم الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادى مهنى، واللذان أكدا أنهما فخوران بتكريمهما من صرح علمى عملاق مثل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، متمنيين التوفيق لجميع الطلاب.