سعر الدولار اليوم الجمعة 12-8-2022 فى البنوك المصرية

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-8-2022، والتي تعد أجازة إسبوعية للبنوك والعاملين فيها وتستمر الاجازة يومي الجمعة والسبت من كل إسبوع على أن تعود البنوك للعمل يوم الأحد المقبل.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 4 مرات متتالية، وتوقع خبراء المال استمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري بالتزامن مع مباحثات الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي والتي تضع بعض الشروط أمام الحصول على قرض أبرزها رفع الدعم عن الطاقة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الجمعة 12-8-2022 في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى : 19.09 جنيه للشراء -19.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى : 19.10 جنيه للشراء - 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء - 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية : 19.12 جنيه للشراء- 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" : 19.12 جنيه للشراء - 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى : 19.15 جنيه للشراء- 19.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية قيمة 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد قيمة 19.10 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتي وميد بانك 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق إلى 19.08 جنيه للشراء وسجل للبيع نحو 19.18 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، 19.08 جنيه للشراء وسجل للبيع 19.18 جنيه.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك HSBC نحو 19.08جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي قيمة 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.