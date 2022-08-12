الجمعة 12 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة 12-8-2022 مقابل الجنيه المصرى

اليورو
اليورو
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ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في جميع البنوك المصرية، ولم تتعد نسبة الارتفاع 0.04 %، وسط توقعات من خبراء المال باستمرار ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفقدان الجنيه المصري جزء جديد من قيمته أمام العديد من العملات مع استمرار مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو اليوم الجمعة 12-8-2022 مقابل الجنيه المصري، وسعر اليورو أمام العملات الأجنبية والعربية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى: 19.58 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، مقابل 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى: 19.62 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع، مقابل 19.46 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر: 19.62 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية: 19.62 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة: 19.60 جنيه للشراء، 19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib :19.64 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى: 19.67 جنيه للشراء، 19.76 جنيه للبيع.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" سجل نحو 19.53 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

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سعر اليورو أمام العملات الأجنبية اليوم  

بلغ سعر اليورو أمام الدولار الدولار الأمريكي: 1.0316  دولار مرتفعًا بنسبة 0.0017 % .

بلغ سعر اليورو مقابل الين الياباني: 137.2600 ين ياباني مرتفعًا بنسبة 0.3600% .

بلغ سعر اليورو مقابل دولار هونغ كونغ : 8.0921 دولار مرتفعًا بنسبة  0.0109%. 

بلغ سعر اليورو مقابل الدولار الأسترالي : 1.4525 دولار استريلني مرتفعًا بنسبة 0.0002%. 

بلغ سعر اليورو مقابل الفرنك السويسري : 0.9716 مرتفعًا بنسبة 0.0005%.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني : 0.8456 جنيه استريلني مرتفعًا بنسبة 0.0026%. 

بلغ سعر اليورو مقابل الدولار الكندي : 1.3163 دولار كندي.

بلغ سعر اليورو مقابل الليرة التركية : 18.5238 ليرة. 

ارتفع سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي ليصل إلى 3.7899 درهم. 

ارتفع سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي ليصل إلى 0.3168 دينار كويتي.

تراجع  سعر اليورو مقابل الريال السعودي ليسجل  3.8809 ريال.

بلغ سعر اليورو مقابل الريال القطري: 3.8018 ريال قطري. 

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وائل لطفي

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