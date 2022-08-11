التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى ترعة بكفر الشيخ

صرحت النيابة العامة بمركز دسوق، بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة مجاورة لأرضه الزراعية بقرية سنهور المدينة بدائرة المركز بمحافظة كفر الشيخ، انزلقت قدمه وسقط بها، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بدسوق.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بورود بلاغ من "ع.ا.ع.ا"، 57 سنة، فلاح، مفاده غرق نجله بإحدى ترع قرية سنهور المدينة التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال لمكان البلاغ، تبين أن الجثة لشخص يدعى "إسلام"،، نجل المبلغ، وبسؤال والده، أكد أثناء قيام نجله بالعمل في الأرض الزراعية الخاصة به، انزلقت قدمه وسقط بترعة مجاورة للأرض الزراعية وسقط بها، وتمكن أهالي القرية من انتشاله إلا أنه قد فارق الحياة.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم 7388 لسنة 2022 إداري مركز شرطة دسوق، وتم العرض على النيابة والتي صرحت بدفن الجثة.