الخميس 11 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حجز صاحب فيديو الشروع فى سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

سرقة متعلقات
سرقة متعلقات
ads

حجزت نيابة النزهة، اليوم الخميس، بطل فيديو الشروع في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأحد الجراجات بمنطقة النزهة الجديدة، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث الجنائية. 

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل (فيسبوك) يتضمن قيام شخص بمحاولة سرقة من داخل السيارات بجراج كائن بعقار بمنطقة النزهة الجديدة في القاهرة.

وبالفحص، تبين عدم تحرير ثمة محاضر بالواقعة، وبسؤال صاحب الحساب المشار إليه مقيم بدائرة القسم أفاد بقيامه بنشر مقطع الفيديو بناءً على طلب اثنين من أصدقائه أصحاب السيارات، وباستدعائهما أقرا بأنه بتاريخ 27/7/2022 اكتشفا دخول أحد الأشخاص "غير معلوم لديهما" جراج العقار سكنهما ومحاولته السرقة من داخل السيارتين ملكهما.

ونظرًا لوجود كاميرات مراقبة داخل الجراج قاما بتسجيل مقطع الفيديو، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافا بعدم الإبلاغ الواقعة.

وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم، واتهماه بالشروع في السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أحد الأشخاص أخل ارات ارتكاب اري استدعاء اجتما اجتماع اجتماعى أحب احد اشخ أشخاص اجهزة أجهزة الأم اجهزة الامن أجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

الأكثر قراءة

بالدرجات.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات أدبى وعلمى علوم ورياضة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022-2023 لكليات العلمي والأدبي

توقعات تنسيق كلية التمريض 2022 في جميع الجامعات الحكومية ونتيجة العام السابق

فيديو متداول لـ«خناقة شوارع» بين ياسر إبراهيم وأحد المشجعين

«الدستور» تزور مشروع «نفق وكبارى 45».. «ستانلى جديد» فى عروس البحر المتوسط

تعرف على مصروفات الجامعات الخاصة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

وفاء النيل

محمد جلال فراج

البحث عن أرواحنا المفقودة فى المدينة

أميرة ملش

تكمين الكمين.. هدايا سيف العدل للقاعدة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

ماجد حبته

الصين.. وتغير المناخ

زيزيت سالم

ثلاثة لا تدخل الجنة

خالد عكاشة

القرم مجددًا فى عين العاصفة الروسية الأوكرانية

د هند جاد

قانون هى.. غير المكتوب.. الذى يحكم الحياة..

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال تيسير الجعبرى

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر فيديو اغتيال 3 شبان فلسطينيين فى نابلس

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس