دراسة: تسارع احترار القطب الشمالى أربعة مرات خلال 40 عامًا

ارتفعت درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع بأربعة مرات عن بقية مناطق العالم على مدار الأربعين عامًا الماضية، وفق دراسة نشرت نتائجها اليوم الخميس، وأثارت مخاوف من أن النماذج المناخية الخاصة بالقطبين تسىء تقدير وتيرة احترارهما الذي يؤثر بشكل كبير على ارتفاع مستوى سطح البحر.

وقالت اللجنة الاستشارية لعلوم المناخ التابعة للأمم المتحدة، في تقرير خاص، عام 2019، إن القطب الشمالي يحترّ بأكثر من ضعف المتوسط العالمي، بسبب عملية تعرف باسم التضخيم القطبي.

وتحدث تلك الظاهرة عندما يذوب الجليد البحري والثلج اللذان يعكسان بشكل طبيعي حرارة الشمس، في مياه البحر التي تمتصها.

وفي حين أن هناك إجماعًا قديما بين العلماء على أن القطب الشمالي يحترّ بسرعة، تختلف التقديرات وفقا للإطار الزمني للدراسة وتعريف المنطقة الجغرافية للقطب الشمالي.

وفي هذه الدارسة، حلّل باحثون من النروج وفنلندا أربعة مجموعات من البيانات لدرجات حرارة جمعت من خلال دراسات بالأقمار الصناعية منذ 1979، وهو العام الذي أصبح فيه هذا النوع من البيانات متاحا، عبر الدائرة القطبية الشمالية بكاملها.

ووجدوا أنه في المتوسط، أظهرت البيانات ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بمقدار 0,75 درجة مئوية لكل عقد، أي أسرع بحوالى أربع مرات من بقية الكوكب.

وأوضح أنتي ليبونين، وهو عضو في المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية ومؤلف مشارك في الدراسة: "تعتبر الأدبيات العلمية أن درجة حرارة القطب الشمالي ترتفع أسرع من بقية الكوكب بمعدل الضعف، لذلك فوجئت بأن النتيجة التي توصلنا إليها كانت أعلى بكثير من الرقم المعتاد".

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة "كوميونيكيشن إيرث آند إنفايرومنت" اختلافات كبيرة في معدل الاحترار داخل الدائرة القطبية الشمالية.

على سبيل المثال، ارتفعت درجة حرارة القطاع الأوراسي في المحيط المتجمد الشمالي، قرب أرخبيلَي سفالبارد ونوفايا زيمليا، بـ1,25 درجة مئوية لكل عقد، أي سبع مرات أسرع من سائر أنحاء العالم.

وقال ليبونين: "يتسبب البشر في تغير المناخ. ومع ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي ستذوب الأنهار الجليدية وسيؤثر ذلك على مستوى سطح البحر على مستوى العالم".