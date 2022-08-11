القبض على 3 متهمين باحتجاز عاطل والتسبب فى مصرعه بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص المتهمين باحتجاز عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، والتسبب في مصرعه خلال محاولة هروبه بسبب خلافات مالية بينهم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع أحد الأشخاص سقط من علو بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" وبعمل التحريات تبين أن المتوفي عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وقام بالنصب على 3 أشخاص في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه وعند مطالبتهم له برد المبلغ تنصل، فقرر المتهمون الثلاثة احتجازه داخل شقة سكنية بالطابق الرابع أسفل العقار محل العثور على جثته، وخلال محاولة هروبه اختل توازنه وسقط ليلقي مصرعه في الحال، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة، أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم أمام اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أقروا باحتجاز المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.