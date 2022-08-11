الخميس 11 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول نشاط عاطل استغل 4 أطفال فى التسول بأكتوبر

عاطل
عاطل
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تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسّعة مع عاطل، لقيامه باستغلال 4 أطفال في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم من أموال كرها عنهم بمدينة 6 أكتوبر وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على نشاط المتهم.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه استغل الأطفال في أعمال التسول واستجداء المواطنين، وبعد ذلك يقوم بالاستيلاء على الأموال منهم، وأن المتهم اتخذ من منطقة الشيخ زايد بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم لديه معلومات جنائية، وقيامه بالتسول في منطقة إقامته بالقاهرة من خلال استقطاب الأحداث وإجبارهم على القيام بالقيام بأعمال التسول. 

أعمال التسول مدينة 6 أكتوبر تحريات الاجهزة الامنية جنوب الجيزة استجداء المواطنين

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وائل لطفي

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