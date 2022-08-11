الخميس 11 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

الكرازة

المطران عطاالله حنا يستقبل وفدًا من الجولان العربى السورى

عطالله حنا
عطالله حنا
ads

استقبل المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدًا من الجولان العربي السوري المحتل، والذين يقومون بجولة في مدينة القدس، ومن ثم سوف يتوجهون إلى مدينة رام الله.

وقد رحب سيادة المطران بهذا الوفد الجولاني الكريم، قائلًا إن: "أهلنا في الجولان كانوا دومًا مدرسة قومية عروبية سورية وطنية بامتياز، رغمًا عن كل الضغوطات والابتزازات التي تعرضوا وما زالوا يتعرضون لها إلا أنهم حافظوا على هويتهم العربية السورية وانتمائهم لوطنهم الأم سوريا، وكما نتمنى ونطالب بأن يزول الاحتلال في فلسطين نتمنى أيضًا أن يزول الاحتلال في الجولان العربي السوري لكي يعود الجولان إلى وضعه الطبيعي". 

وتابع: نوجه التحية من خلالكم لكل أهلنا في الجولان، ولكل أهلنا في سوريا الحبيبة التي تعرضت للمؤامرات، وما زالت تتعرض لمشاريع التركيع والإذلال، ولكن سوريا ستبقى دومًا كما عهدناها بقيادتها وجيشها وشعبها عنوانًا للبسالة والإباء والدفاع عن الحق والعدالة والانحياز للقضية الفلسطينية العادلة.

وكان قد قال المطران عطاالله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، أن السلطات الاحتلالية الغاشمة إنما تستعمل دماء الفلسطينيين كورقة انتخابية في مرحلة التنافس والدعاية التي تأتي قبل الانتخابات.

وتابع: تتنافس الأحزاب الصهيونية في عدائها وكراهيتها للفلسطينيين وتآمرها على الحقوق الفلسطينية الثابتة التي لا تسقط بالتقادم.

مضيفًا: يقتلون ويدمرون ويخربون ويعتقدون بأن هذا بطولة في حين أن هذا هو ظلم وقمع واستهداف وتطاول على الشعب الفلسطيني وحقوقه وحريته وكرامته.

وتابع عطاالله: دماء الفلسطينيين ليست رخيصة لكي تكون ورقة انتخابية، والفلسطينيون يرفضون بأن تستغل دماء الشهداء بهذا الأسلوب القذر الذي يدل على انعدام للإنسانية والقيم الأخلاقية.

وتابع: لا توجد قوة قادرة على تحطيم إرادة الفلسطينيين والنيل من عزيمتهم وعدالة قضيتهم، فالقضية العادلة تبقى عادلة حتى وإن تآمر عليها المتآمرون وخطط لتصفيتها بعض المتخاذلين، كل التحية لشعبنا الفلسطيني في هذا الزمن الذي نمر به في كل الأزمان والأوقات، مؤكدين أنه من الأهمية بمكان توحيد الصفوف، ونبذ الانقسامات لكي نكون جميعًا في خندق واحد في دفاعنا عن عدالة قضيتنا.

المطران عطا الله حنا المطران عطا الله رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس سلطات الاحتلال شعب الفلسطينى قضية الفلسطينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

الأكثر قراءة

بالدرجات.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات أدبى وعلمى علوم ورياضة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2022-2023 لكليات العلمي والأدبي

انخفاض في أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية

توقعات تنسيق كلية التمريض 2022 في جميع الجامعات الحكومية ونتيجة العام السابق

الطعن على إعدام محمد عادل: القاضى أفصح عن رأيه فى الحكم قبل تولى القضية

حقيقة تقرير إرهابى عن أوضاع السجون فى مصر أذاعته قناة إخوانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

ثلاثة لا تدخل الجنة

خالد عكاشة

القرم مجددًا فى عين العاصفة الروسية الأوكرانية

د هند جاد

قانون هى.. غير المكتوب.. الذى يحكم الحياة..

محمد العسيري

وَهْم الأنساب.. الخطر يدق أبواب الصعيد

ماجد حبته

المنطقة الاقتصادية للقناة

عبد الرحيم طايع

تجذُّر ثقافة الاختلاف فى الرأى!

مدحت بشاى

نخب التنوير وعلوم العصر

مؤمن المحمدي

خليك فريش إحنا في رحلة

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال تيسير الجعبرى

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر فيديو اغتيال 3 شبان فلسطينيين فى نابلس

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس