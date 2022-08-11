الخميس 11 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 11-8-2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقرار حذر سيطر على تعاملات الدولار اليوم في البنوك المصرية، وسجل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات طفيفة ولكنها متواصلة حتى وصل سعر الدولار إلى 19.17 جنيه للبيع على شاشات البنك المركزي المصري.

 

وتوقع بعض الخبراء استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية .

 

سعر الدولار اليوم

توقع بعض الخبراء استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع مواصلة مفاوضات مصر إلى مرحلة متقدمة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء جولة من المشاورات والمباحثات الفنية بين بعثة من الصندوق والحكومة المصرية للتباحث بخصوص قرض جديد، ويرجح خبراء أن تتراوح قيمة القرض بين 5 إلى 20 مليار دولار، ويساهم في سد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي.

بلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 19.09 جنيه للشراء،19.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في  بنك الإسكندرية: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في  بنك القاهرة: 19.12 جنيه للشراء بزيادة، و19.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في  البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في  البنك العربي الأفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في  بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء ، و19.18 جنيه للبيع.

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بلغ سعر الدولار في  مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في  بنك كريدي أجريكول: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك «إتش إس بي سي» إلى 19.08 للشراء وعند البيع وصل إلى 19.18.

وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في  بنك البركة: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

 

سؤال برلماني حول أدوات الحكومة للحفاظ على جاذبية الجنيه أمام الدولار

وصل سعر الدولار في  بنك الأهلى المتحد نحو 19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى نحو 19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم البنوك المصرية صندوق النقد الدولي بنك القاهرة بنك مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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