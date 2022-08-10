ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم ملاكى وتروسيكل بقنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، جراء تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بقرية أبنود في قنا.

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة رضوان عادل حسن، 45 عاما، اشتباه كسر بالحوض، أحمد عادل حسن، 14، سحجات وكدمات متفرقة، محمد عادل حسن، 10، سحجات وكدمات، ناهد راضي أبوالحسن، 47 عاما، ثابت محمود علي، 40 عاما، اشتباه كسور مضاعفه بالساقين، مع ارتجاج بالمخ في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بقرية أبنود.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، ونقل المصابين إلي مستشفي قنا العام.