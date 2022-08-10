الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم ملاكى وتروسيكل بقنا

تصادم سيارة
تصادم سيارة
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أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، جراء تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بقرية أبنود في قنا.

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة رضوان عادل حسن، 45 عاما، اشتباه كسر بالحوض، أحمد عادل حسن، 14، سحجات وكدمات متفرقة، محمد عادل حسن، 10، سحجات وكدمات، ناهد راضي أبوالحسن، 47 عاما، ثابت محمود علي، 40 عاما، اشتباه كسور مضاعفه بالساقين، مع ارتجاج بالمخ في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بقرية أبنود.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، ونقل المصابين إلي مستشفي قنا العام.

حادث تصادم سيارة ملاكي تروسيكل قرية أبنود قنا رضوان عادل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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