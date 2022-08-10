إحباط محاولة بيع 24 طن دقيق بلدى فى السوق السوداء بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى إحباط محاولة صاحب مخبز بيع 24 طن دقيق بلدى في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة فى القاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 24 طن دقيق بلدى مدعم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.