الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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قائمة الجامعات الأهلية الجديدة وكيفية الالتحاق بها

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية الجديدة
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زاد البحث عن الجامعات الاهلية الجديدة مع اقتراب العام الجامعي الجديد الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل، واتجهت مصر إلى بناء الجامعات الأهلية لتوفير خيارات أكبر أمام طلاب الثانوية العامة، كما توفر الجامعات الأهلية الجديدة، تخصصات دراسية جديدة مرتبطة بسوق العمل مما جعل الإقبال عليها كبير.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي قائمة الجامعات الأهلية الجديدة وكيفية الالتحاق بها.

 

قائمة الجامعات الأهلية الجديدة 

من المقرر أن تبدأ الدراسة في 12 من الجامعات الأهلية للعام الدراسة 2022 – 2023 وهي كالتالي: 

جامعة حلوان الأهلية.

 جامعة بنها الأهلية.

 جامعة المنصورة الأهلية.

 جامعة الإسكندرية الأهلية.

 جامعة بني سويف الأهلية.

 جامعة المنيا الأهلية.

جامعة أسيوط الأهلية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

 جامعة بورسعيد الأهلية.

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة العلمين الدولية.

جامعة المنصورة الجديدة.

جامعة الجلالة.

 

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كيفية الالتحاق بالجامعات الاهلية 

تعقد الجامعات الاهلية اختبارات قبول للطلاب عند التقديم للالتحاق بها، لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة التي تُناسب قدراته وميوله، وتسهم بنسبة 30%؜ من مجموعه الاعتباري، في حين تمثل درجته التي حصل عليها في الثانوية العامة أو ما يُعادلها 70 % من المجموع الاعتباري الذي يتم ترشيحه بناء عليه.

  • ويستطيع الطالب الالتحاق بالجامعات الاهلية من خلال الموقع الإلكتروني لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية من https://admission.egypt-hub.edu.eg/
  • ويمكن للطالب إدخال 20 رغبة مختلفة، ويمكنه تعديلها، وإعادة ترتيبها، والحذف والإضافة لهذه القائمة قبل إنهائها.
  • ثم قم بإرسالها تلقائيًّا لمكتب تنسيق الجامعات الأهلية لتحديد مكان ومواعيد الاختبارات للطالب، ويتم التواصل مع الطالب الذي استنفد رغباته لزيادة رغبات جديدة.

رابط وزارة التعليم العالي مكتب تنسيق القبول بالجامعات

وحسب تصريحات وزير التعليم العالي فإن مصروفات الجامعات الاهلية لا تتعدى 40% من قيمة تكلفة البرامج الدراسية، ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم طلاب الجامعات الاهلية وستكون المصروفات أقل من العام الماضي وأقل من الجامعات الخاصة.

وأكد أن الجامعات الاهلية لا تهدف الي الربح وهي وجهة مناسبة لكثير من الطلاب الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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