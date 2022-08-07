الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

لطلاب الثانوية العامة .. تنسيق جامعة الملك سلمان 2022

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان
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زاد بحث طلاب الثانوية العامة 2022 عن تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 مع إعلان وزارة التعليم العالي اليوم تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى بعد 24 ساعة من اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022.

ويهتم شريحة كبير من طلاب الثانوية العامة في مصر بالجامعات الأهلية وخاصة جامعة الملك سلمان 2022، وكانت الجامعة قد أعلنت عن تنسيق جامعة الملك سلمان 2022، بعد أن حددت موعد اختبار القدرات لجامعة الملك سلمان في أول الشهر الماضي. 

وتعرض الدستور في إطار الخدمات التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة تنسيق جامعة الملك سلمان 2022.

تنسيق جامعة الملك سلمان 2022

تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 يعتمد على المجموع الاعتباري لطالب الثانوية العامة 2022، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي)، بعد أن أنطلقت اختبارات القبول بالجامعات الأهلية للثانوية العامة  ومنها جامعة الملك سلمان 2022 بداية في  27 يوليو.

وجاء تنسيق جامعة الملك سلمان 2022 كالتالي: 

 

  • كلية الطب البشري 83%.

 

  • كلية طب الأسنان 78%.

 

  • كلية الطب البيطري 73%.

 

  • كلية الهندسة 68%.

 

  • كلية العلاج الطبيعي 78%.

 

  • كلية الصيدلة 78%.

 

  • كلية التكنولوجيا الحيوية 58%.

 

  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 58%.

 

  • كلية علوم الحاسب 63%.

 

  • كلية العلوم الأساسية 58%.

 

  • كلية الفنون 60%.

 

  • كلية الإعلام 55%.

 

  • كلية اللغات والترجمة 55%.

 

  • كلية السياحة 55%.

 

  • كلية الزراعة 55%.

 

  • كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

 

  • كلية التربية 55%.

 

  • كلية الحقوق 55%.

 

  • كلية التمريض 55%.

 

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رابط تقديم تنسيق المرحلة الأولى 2022 أدبي وعلمي

كليات جامعة الملك سلمان 

توفر جامعة الملك سلمان تخصصات كثيرة ، منها مجال علوم الصيدلة، برنامج التكنولوجي الحيوية، برنامج علم الأحياء البحرية، برنامج كيمياء البترول، مجال الطب البيطري، برنامج التكنولوجي الحيوية الزراعية، برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية، برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

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وائل لطفي

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