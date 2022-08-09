رابط وزارة التعليم العالى مكتب تنسيق القبول بالجامعات

ازداد بحث طلاب الثانوية العامة عن وزارة التعليم العالي مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مع اقتراب تسجيل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة لرغباتهم في مكتب تنسيق القبول بالجامعات بعد إعلان وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة عقب ساعات من اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وحدد وزارة التعليم العالي قواعد مكتب تنسيق القبول بالجامعات وعناوين هذه المكاتب تسهيلا على الطلاب في كتابة رغباتهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وزارة التعليم العالى مكتب تنسيق القبول بالجامعات

توفر وزارة التعليم العالي خدمات مكتب تنسيق القبول بالجامعات في معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع، من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وهناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية، ويكتب طالب الثانوية العامة 2022 75 رغبة.

ويتم ترتيب الرغبات إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب، مع اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له.

رابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات

يستطيع طلاب الثانوية الدخول عبر رابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات من هنا

يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، مع ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه، ويمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي، حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

ويمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

ويستطيع الطالب معرفة نتيجة تنسيق القبول بالجامعات من خلال الدخول على الموقع التنسيق الإلكرتوني لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك في ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.