الثلاثاء 09 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

تحقيقات ومتابعات

رابط وزارة التعليم العالى مكتب تنسيق القبول بالجامعات

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات
ads

ازداد بحث طلاب الثانوية العامة عن وزارة التعليم العالي مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مع اقتراب تسجيل طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة لرغباتهم في مكتب تنسيق القبول بالجامعات بعد إعلان وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة عقب ساعات من اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وحدد وزارة التعليم العالي قواعد مكتب تنسيق القبول بالجامعات وعناوين هذه المكاتب تسهيلا على الطلاب في كتابة رغباتهم، وتعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وزارة التعليم العالى مكتب تنسيق القبول بالجامعات

توفر وزارة التعليم العالي خدمات مكتب تنسيق القبول بالجامعات في معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع، من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وهناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية، ويكتب طالب الثانوية العامة 2022  75 رغبة.

ويتم ترتيب الرغبات إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب، مع اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له.

 

txt

تنسيق جامعة الجلالة 2022 والكليات المتاحة بها

txt

تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2022 ونتيجة تنسيق العام الماضي

 

رابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات 

يستطيع طلاب الثانوية الدخول عبر رابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات من هنا 

 يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، مع  ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه، ويمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي، حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

ويمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

ويستطيع الطالب معرفة نتيجة تنسيق القبول بالجامعات من خلال الدخول على الموقع التنسيق الإلكرتوني  لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك في ضوء الحد الأدنى المُعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.

لطلاب الثانوية العامة .. تنسيق جامعة الملك سلمان 2022

مكتب تنسيق القبول بالجامعات وزارة التعليم العالي الثانوية العامة المرحلة الاولي تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه رابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

الدفع بسيارتى إسعاف لنقل جثة فتاة ذبحها حبيبها فى الشرقية

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة إعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

بدء توصيل العدادات مسبوقة الدفع لمستهدفي الإعلان العاشر بالعبور الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

أحمد سعد زايد

جيمس ويب وخلخلة الغرور البشرى

ماجد حبته

مصر تحارب البلاستيك

منى رجب

البنات قادمات

عبدالوهاب داود

انتهاك معايير المجتمع الأزرق

محمد رفعت

احتفالًا بذكرى حفر القناة

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس

عقب الإضراب العام.. مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في الخليل