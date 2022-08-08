جامعة الجلالة واحدة من أهم الجامعات الأهلية التي تم تدشينها في السنوات الأخيرة، ويبحث الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية للعام الجاري على البحث عن تنسيق جامعة الجلالة 2022 والكليات المتاحة بها ، ومصروفات جامعة الجلالة.

وتعد جامعة الجلالة والجامعات الأهلية على وجه العموم من أفضل البدائل أمام طلاب الثانوية العامة للدراسة الجامعية حيث توفر الدراسة حسب أحدث النظم العالمية، كما يتم تحديد تنسيق خاص بها بعيدًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق جامعة الجلالة 2022 والكليات المتاحة بها وجميع التفاصيل حولها .

تنسيق جامعة الجلالة 2022

كلية الطب، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 85%، الحد الأدنى للثانوية العامة 82%.

كلية العلاج الطبيعي، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 80%، الحد الأدنى للثانوية العامة 78%.

كلية العلوم الاساسية المتقدمة، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 55%، الحد الأدنى للثانوية العامة 55%.

كلية السياحة والضيافة، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 55%، الحد الأدنى للثانوية العامة 55%.

كلية العلوم الإدارية والاعمال، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 55%، الحد الأدنى للثانوية العامة 55%.

كلية العلوم الصيدلية، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 80%، الحد الأدنى للثانوية العامة 78%.

كلية العلوم الهندسية، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 70%، الحد الأدنى للثانوية العامة 65%.

كلية الفنون والتصميم، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 60%، الحد الأدنى للثانوية العامة 55

كلية اللغات التطبيقية، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 55%، الحد الأدنى للثانوية العامة 55%.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 60%، الحد الأدنى للثانوية العامة 59%.

كلية طب الأسنان، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 80%، الحد الأدنى للثانوية العامة 79%.

كلية علوم الحاسبات، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 60%، الحد الأدنى للثانوية العامة 62%.

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مصروفات جامعة الجلالة 2022

وجاءت مصروفات جامعة الجلالة للعام الدراسي المقبل 2022-2023 كالتالي:

كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

كلية الطب البشري 105 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة 85 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

كليتي الهندسة والحاسبات 69 ألف جنيه.

تخصص العمارة 69 ألف جنيه.

كلية التمريض 35 ألف جنيه.