الإثنين 08 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

منوعات

تنسيق جامعة الجلالة 2022 والكليات المتاحة بها

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة
ads

جامعة الجلالة واحدة من أهم الجامعات الأهلية التي تم تدشينها في السنوات الأخيرة، ويبحث الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية للعام الجاري على البحث عن تنسيق جامعة الجلالة 2022 والكليات المتاحة بها ، ومصروفات جامعة الجلالة.

وتعد جامعة الجلالة والجامعات الأهلية على وجه العموم من أفضل البدائل أمام طلاب الثانوية العامة للدراسة الجامعية حيث توفر الدراسة حسب أحدث النظم العالمية، كما يتم تحديد تنسيق خاص بها بعيدًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق جامعة الجلالة 2022 والكليات المتاحة بها وجميع التفاصيل حولها .

 

تنسيق جامعة الجلالة 2022

 

  • كلية الطب، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 85%، الحد الأدنى للثانوية العامة 82%.

 

  • كلية العلاج الطبيعي، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 80%، الحد الأدنى للثانوية العامة 78%.

 

  • كلية العلوم الاساسية المتقدمة، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 55%، الحد الأدنى للثانوية العامة 55%.

 

  • كلية السياحة والضيافة، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 55%، الحد الأدنى للثانوية العامة 55%.

 

 

  • كلية العلوم الإدارية والاعمال، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 55%، الحد الأدنى للثانوية العامة 55%.

 

  • كلية العلوم الصيدلية، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 80%، الحد الأدنى للثانوية العامة 78%.

 

  • كلية العلوم الهندسية، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 70%، الحد الأدنى للثانوية العامة 65%.

 

  • كلية الفنون والتصميم، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 60%، الحد الأدنى للثانوية العامة 55

 

  • كلية اللغات التطبيقية، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 55%، الحد الأدنى للثانوية العامة 55%.

 

  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 60%، الحد الأدنى للثانوية العامة 59%.

 

  • كلية طب الأسنان، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 80%، الحد الأدنى للثانوية العامة 79%.

 

  • كلية علوم الحاسبات، الحد الأدنى للشهادات المعادلة 60%، الحد الأدنى للثانوية العامة 62%.

اقرأ أيضاً

رابط سريع.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

txt

جامعة مصر للمعلوماتية تقدم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة

txt

لطلاب الثانوية العامة .. تنسيق جامعة الملك سلمان 2022

مصروفات جامعة الجلالة 2022 

 

وجاءت مصروفات جامعة الجلالة للعام الدراسي المقبل 2022-2023 كالتالي: 

 

  • كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

 

  • كلية الطب البشري 105 آلاف جنيه.

 

  • كلية الصيدلة 85 ألف جنيه.

 

  • كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

 

  • كليتي الهندسة والحاسبات 69 ألف جنيه.

 

  • تخصص العمارة 69 ألف جنيه.

 

  • كلية التمريض 35 ألف جنيه.

 

  • تخصص الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.

مصروفات الجامعات الخاصة 2022 والجامعات الأهلية فى مصر

 

 

جامعة الجلالة الجامعات الأهلية الثانوية العامة تنسيق جامعة الجلالة 2022 كلية الطب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

توجيهات حكومية جديدة بشأن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

وزير التموين يصدر قرارًا بشأن المخابز ومستودعات الدقيق

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

أحمد سعد زايد

جيمس ويب وخلخلة الغرور البشرى

ماجد حبته

مصر تحارب البلاستيك

منى رجب

البنات قادمات

عبدالوهاب داود

انتهاك معايير المجتمع الأزرق

محمد رفعت

احتفالًا بذكرى حفر القناة

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

كل الأطراف بعد وقف إطلاق النار فى غزة: «شكرًا مصر»

رئيس وزراء إسرائيل يثمن الوساطة المصرية بقيادة الرئيس السيسى للتهدئة فى غزة

سفارة روسيا تهنئ مصر بنجاح جهودها لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة