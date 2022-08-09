المشدد 10 سنوات لعصابة الإتجار بالمخدرات فى قليوب

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لـ 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة قليوب، وتغريم كل منهم غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2936 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 958 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "ياسر م ع"، 53 سنة، صاحب مقهى، و"عمرو م ع"، 40 سنة، سباك، و"هشام م ع"، صاحب مصنع، 46 سنة، و"إسلام ي م"، 26 سنة، عامل، جميعهم مقيمين بمنطقة دائرة مركز شرطة قليوب، حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف مأموري ضبط قضائي قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، حيال قيامهم بضبطهم، وكان ذلك بسبب تنفيذهم للقانون على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنًا "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين "بندقية خرطوش، وفرد خرطوش"، كما حازوا كمية من الذخائر التي تستعمل على الأسلحة السابق ذكرها.