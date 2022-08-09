الثلاثاء 09 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

المشدد 10 سنوات لعصابة الإتجار بالمخدرات فى قليوب

محكمة
محكمة
ads

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لـ 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة قليوب، وتغريم كل منهم غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2936 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 958 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "ياسر م ع"، 53 سنة، صاحب مقهى، و"عمرو م ع"، 40 سنة، سباك، و"هشام م ع"، صاحب مصنع، 46 سنة، و"إسلام ي م"، 26 سنة، عامل، جميعهم مقيمين بمنطقة دائرة مركز شرطة قليوب، حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف مأموري ضبط قضائي قائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، حيال قيامهم بضبطهم، وكان ذلك بسبب تنفيذهم للقانون على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنًا "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين "بندقية خرطوش، وفرد خرطوش"، كما حازوا كمية من الذخائر التي تستعمل على الأسلحة السابق ذكرها.

أسلحة نارية المشدد لمدة 10 سنوات المواد المخدرة المشدد 10 سنوات محكمة جنايات شبرا الخيمة عصابة قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تطوير العمران المصرى.. حقائق وأكاذيب

الأكثر قراءة

الدفع بسيارتى إسعاف لنقل جثة فتاة ذبحها حبيبها فى الشرقية

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

خبراء يشيدون بمبادرة «100 مليون شجرة»: تواجه آثار تغير المناخ

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة إعادة تصحيح امتحانات الثانوية العامة

توجيهات حكومية جديدة بشأن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من أجل رقيقة إلكترونية.. بيلوسى تركب الأخطار

إبراهيم داود

مسرح بيتر بروك

ماجد حبته

توطين الصناعة

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

أحمد سعد زايد

جيمس ويب وخلخلة الغرور البشرى

ماجد حبته

مصر تحارب البلاستيك

منى رجب

البنات قادمات

عبدالوهاب داود

انتهاك معايير المجتمع الأزرق

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس

عقب الإضراب العام.. مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في الخليل