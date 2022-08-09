الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تأجيل محاكمة 3 قتلوا سائق «توكتوك» لسرقته بالإكراه إلى 19 سبتمبر

محاكمة
محاكمة
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أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين بقتل سائق "توكتوك" لسرقته بالإكراه لجلسة 19 سبتمبر المقبل. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق، ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، ومحمد صابر.

كانت النيابة قد أسندت لفتاة وشابين تهمة قتل سائق "توكتوك" لسرقته، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين الثلاثة "ن. ع" 19 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ى. ت" 22 سنة، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ر. م" 23 سنة تعمل بكوافير، عندما شاهدوا المجني عليه يستقل "توكتوك" فقرروا سرقته. 

 وطلب المتهمون منه توصيلهم إلى طريق بلبيس الجديد، وفور وصولهم لمنطقة نائية، استغل المتهمون انقطاع النور بأعمدة الإنارة، وقام برميه بكيس "شطة" على وجهه، وذبحه من الخلف وطعنة بالرأس، وفروا هاربين.

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