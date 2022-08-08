المؤبد لتاجر الهيروين والحشيش بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبدالواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1839 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1175 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "خالد س ر"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته كمية من تلك المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.