الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

رابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات
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بدأ بحث طلاب الثانوية العامة 2022 يزداد عن رابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، وفتح باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس حتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس.

تنسيق المرحلة الأولى 2022

وبدأ عمل مكتب تنسيق القبول بالجامعات، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، مع بدء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط خضوع طلاب الثانوية العامة لاختبار قدرات قبل الالتحاق بالكليات، ويستمر مكتب تنسيق القبول بالجامعات في استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس وهو اليوم نفسه، الذي يبدأ فيه طلاب المرحلة الأولى في كتابة رغباتهم في مكتب تنسيق القبول بالجامعات مع إتاحة موقع مكتب تنسيق القبول بالجامعات للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

رابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2022

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجموع ضمن المرحلة الأولى لـ تنسيق القبول بالجامعات كتابة رغباتهم بدءًا من الخميس المقبل من خلال اتباع بعض الخطوات التالية: 

  • الدخول على رابط مكتب تنسيق القبول بالجامعات http://tansik.cufe.edu.eg/application/.
  • الحصول على الرقم السري للطالب،وتتيح أيقونة جانبية معرفة كيفية حصول الطالب على الرقم السري
  • تسجيل الرغبات  (التسجيل مفتوح للمرحلة الأولى بحد أدنى 362.5 درجة للشعبة العلمية و328 درجة للشعبة الهندسية و269.5 للشعبة الأدبية)
  • اضغط على أيقونة تسجيل رغبتك
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رابط موقع تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 ورقم الخط الساخن  للاستفسارات

مكتب تنسيق القبول بالجامعات

وأكدت مصادر في تصريحات خاصة للدستور أن مكاتب تنسيق القبول بالجامعات سوف تقسم قبول طلاب الثانوية العامة 2022 والشهادات المعادلة والشهادات الفنية، بالإضافة إلى أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الرئيسي لجامعة عين شمس تم تخصيصه لتسلم طلبات طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة، أما فيما يخص طلاب الشهادات الفنية تم تخصيص مكتب تنسيق القبول بالجامعات بجامعة القاهرة لهم.

وتتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاهزية الجامعات ومعامل الحاسب لاستقبال الطلاب خلال المرحلة الأولى من التنسيق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، فيما أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 160 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب تنسيق القبول بالجامعات . 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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