رابط موقع تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 ورقم الخط الساخن  للاستفسارات

بدأ بحث طلاب الثانوية العامة 2022 عن رابط موقع تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، والتي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 15 يومًا من ظهور نتيجة الثانوية العامة التي ظهرت أول أمس السبت 6 أغسطس 2022.

تظلمات الثانوية العامة 2022

وبلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022، حسب طارق شوقي وزير التربية والتعليم 75.04%، وبلغت نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 78.32%، وفي شعبة علمي رياضيات 81%، وفي الشعبة الأدبية 68%.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، ورسوم التقدم بطلب تظلمات الثانوية العامة 2022.

رابط موقع تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

خصصت وزارة التربية والتعلم رابط موقع تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، للطلاب المتظلمين من نتائج الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، كما حددت رسوم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 بواقع 300 جنيه لكل مادة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين في تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 على أحد المواد أو أكثر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لمدة 10 أيام وحتى يوم 28 أغسطس الجاري.

تظلمات الثانوية العامة 2022

يستطيع طلاب 3 ثانوي ، تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 يدوي على نتيجة الدور الأول للثانوية لعام 2022 م، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان - مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال.

كما خصصت الوزارة خط ساخن لتلقي استفسارات طلاب الثانوية العامة حول تقديم تظلمات الثانوية العامة على الخط الساخن 19368.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه بعد دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، يلزم على الطالب أو الطالبة الدخول لموقع تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، واختيار المادة أو المواد التي يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.